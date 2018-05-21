Берлускони назвал Крым самой красивой частью России

Итальянский политик посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Экс-премьер и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, вспоминая свою поездку в Крым, назвал этот регион самым красивым в России, сообщает РИА Новости.

Выступление Берлускони перед сторонниками опубликовано на YouTube.

Он признался, что был поражен красотой парков и спросил об их истории. Российский президент, ответил, что они появились семьдесят лет назад при Иосифе Сталине.

"Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями", — сказал Берлускони.

Итальянский политик посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года. Вместе с Путиным они посетили Ялту, комбинат "Массандра" и Свято-Владимирский собор в Херсонесе. Экс-премьер Италии тогда сказал, что надеется еще раз посетить полуостров.