Спасение от мигрени поступит в продажу

По оценкам исследователей, в 2016 году мигренью страдали больше миллиарда человек по всему миру.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый в мире препарат, разработанный именно для борьбы с мигренью, сообщает портал "nplus1".

© Sputnik . Илья Питалев "Мозговой удар": как защититься от инсульта

Лекарство аймовиг блокирует активность кальцитонин-ген-связанного пептида, избыточное количество которого провоцирует приступы болезни.

Результаты клинических исследований обещают страдающим от мигрени, что аймовиг будет предотвращать в среднем 2-2,5 приступа в месяц, а оставшиеся делать менее тяжелыми.

Примерно у 14 процентов больных бывает больше пяти приступов в месяц, а 25 процентов сообщили, что за последние три месяца они пропускали из-за мигрени как минимум один день работы или учебы. Часто мигрень характеризуется пульсирующими болями части головы, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой, повышенной чувствительностью к свету, звуку или запахам. Приступы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Клинические испытания не выявили серьезных побочных эффектов, участники сообщали лишь о раздражении в месте укола и об ухудшении работы кишечника.

Ранее мигрени предложили лечить зеленым светом; он легче переносится во время приступов. Для помощи больным можно использовать подсветку или очки с зелеными светофильтрами