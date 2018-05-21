Котята и креветки могут "убить" криптовалюту Ethereum

Криптовалюта Ethereum может обвалиться из-за популярных онлайн-игр, смысл которых заключается в выращивании котят и креветок.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Приложения Cryptokitties и Ether Shrimp Farm перегрузили сеть транзакций, и пользователи лишились возможности проводить операции с виртуальными средствами, сообщает портал "24МИР".

Игры с котятами и креветками стали очень популярны – всего за несколько недель пользователи потратили на них более 3 миллионов долларов.

Сеть Ethereum оказалась настолько загруженной, что начали фиксироваться сбои переводов криптовалюты. По мнению экспертов, если ситуация не изменится, то криптовалюта может обвалиться. Сейчас ее общая капитализация составляет свыше 70 миллиардов долларов.