Три новых расследования начали против RT в Великобритании

В марте британские парламентарии призвали ввести санкции против телеканала вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT, сообщает РИА Новости.

Двадцать шестого апреля и 4 мая были начаты расследования против новостных программ телеканала, 20 апреля — против программы Crosstalk. Всего — семь дел, теперь их количество выросло до десяти.

Регулятор уточняет, что сам факт начала расследования не означает, что вещатель совершил какое-либо нарушение.

Ранее отмечалось, что претензии касаются "вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала".