17:31 21 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
Поиск
Офис телеканала RT в Москве

Три новых расследования начали против RT в Великобритании

© Sputnik . Илья Питалев
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

В марте британские парламентарии призвали ввести санкции против телеканала вплоть до отзыва лицензии, если будет доказана причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ.

СУХУМ, 21 мая — Sputnik. Британский медиарегулятор Ofcom открыл три новых расследования против телеканала RT, сообщает РИА Новости.

Двадцать шестого апреля и 4 мая были начаты расследования против новостных программ телеканала, 20 апреля — против программы Crosstalk. Всего — семь дел, теперь их количество выросло до десяти.

Регулятор уточняет, что сам факт начала расследования не означает, что вещатель совершил какое-либо нарушение.

Ранее отмечалось, что претензии касаются "вопроса о должной беспристрастности новостных и документальных программ телеканала".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Всероссийские соревнования Казанский марафон-2016
    Все бегут!

    Международное информагентство Sputnik Южная Осетия в первые летние выходные приглашает всех принять участие в благотворительном забеге #RunTskhinval.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    Каспийский статус

    Азербайджанская делегация находится с визитом в Астане для участия в заседании по определению статуса Каспийского моря.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с армянской общиной в Сочи (13 мая 2018). Россия
    Дорога домой

    С какими трудностями может столкнуться Армения в стремлении вернуть своих граждан, покинувших страну за последние 30 лет.

  • Большая Алматинка
    Река-хамелеон

    Ставшая красной река Большая Алматинка вернула свой естественный цвет: бактериологи взяли пробы воды и обещают к концу дня рассказать о ее химическом составе.

  • Вид на Баку со смотровой площадки. Архивное фото
    Футбольный вояж

    Болельщик из Кыргызстана намерен автостопом добраться до Баку, чтобы поддержать свою национальную сборную по футболу.

  • Диего Марадона, архивное фото
    Первый трофей

    Новый председатель правления футбольного клуба "Динамо Брест" Диего Марадона поздравил команду с завоеванием Кубка Беларуси в матче с БАТЭ.

  • Министр земледелия Латвии Янис Дуклавс
    Компромат на министра

    Латвийские СМИ нашли новый компромат на министра земледелия страны - его бизнес-партнер якобы строит корабли для российской армии.

  • Прощание со старыми автобусами в Вильнюсе, фото с места событий
    Благодарим за километры!

    В Вильнюсе под звуки музыки прошло символичное прощание со старыми столичными автобусами, которых заменяют на новые.

  • Местные выборы 2018
    Вторая попытка

    Ни один из кандидатов на пост мэра Кишинева не сумел занять его с первой попытки. В ЦИК назвали предварительную дату второго тура выборов.

  • Пограничный пост между Таджикистаном и Афганистаном, архивное фото
    Торговцы смертью

    Таджикистанские пограничники задержали двоих граждан Афганистана с более чем пятью килограммами героина.

  • Женщина с пакетом продуктов
    Цена за пакет

    В Узбекистане с 1 января 2019 года будет запрещена бесплатная выдача в магазинах пластиковых пакетов.

  • Во время опеции по разминированию Open Spirit 2018
    Наследие войны

    Десятки морских мин обнаружены в ходе учений НАТО в Эстонии - большинство из них было установлено царскими и советскими моряками в годы двух мировых войн.

  • Всероссийские соревнования Казанский марафон-2016
    Все бегут!

    Международное информагентство Sputnik Южная Осетия в первые летние выходные приглашает всех принять участие в благотворительном забеге #RunTskhinval.

  • Корабли в Каспийском море, фото из архива
    Каспийский статус

    Азербайджанская делегация находится с визитом в Астане для участия в заседании по определению статуса Каспийского моря.

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с армянской общиной в Сочи (13 мая 2018). Россия
    Дорога домой

    С какими трудностями может столкнуться Армения в стремлении вернуть своих граждан, покинувших страну за последние 30 лет.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Свадьба Принца Гарри и Меган Марк
По-королевски: свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Три метра над уровнем земли: мощный поток бил из прорванной трубы в Сухуме
Три метра над уровнем земли: мощный поток бил из прорванной трубы в Сухуме
Черноморский флот России
Черноморский флот России сегодня

Соцсети

Sputnikabkhazia