США назвали условия новой сделки с Ираном

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ заявил, что США не могут решать за страну и за весь мир.

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео назвал условия заключения нового соглашения с Ираном по ядерной программе, сообщает РИА Новости.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, слова которого приводит Associated Press, Тегеран должен прекратить поддержку повстанцев-хуситов в Йемене и шиитского движения "Хезболла" в Ливане, "вывести все силы" из Сирии и "перестать угрожать Израилю".

Также госсекретарь заявил, что исламская республика обязана "освободить всех граждан США", пропавших без вести или удерживаемых "по ложным обвинениям".

Кроме того, Вашингтон рассчитывает получить "безоговорочный доступ" ко всем ядерным объектам в стране.

Всего, по словам Помпео, список требований включает в себя 12 пунктов.

"Некоторым этот список может показаться длинным, но это просто отражение огромных масштабов пагубного поведения Ирана", — заявил госсекретарь.

До тех пор, пока Иран не выполнит условия, США будут осуществлять "беспрецедентное финансовое давление", заявил Помпео.

Кроме того, госсекретарь пригрозил сдерживать Иран военными мерами.

"Мы найдем иранских представителей и подручных "Хезболлах" по всему миру, и мы их раздавим. У Ирана никогда не будет карт-бланш на доминирование в регионе", — заявил он.

Сделку с Ираном в 2015 году заключила "шестерка" международных посредников — Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия. Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.