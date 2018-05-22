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Американский президент Барак Обама с супругой Мишель на Южной лужайке Белого дома.

Из президенты в Netflix: Обама будет продюсировать фильмы

© Sputnik . Денис Ворошилов
Новости
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Бывшая президентская чета Обама хочет участвовать в телешоу, которое "освещает вдохновляющие истории".

СУХУМ, 22 мая — Sputnik. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель примут участие в создании телевизионных передач для американской компании Netflix, сообщает РИА Новости.

"Президент Барак Обама и Мишель Обама заключили соглашение на несколько лет о продюсировании фильмов и серийных фильмов для Netflix, потенциально, в том числе сериалов, ТВ-шоу, документальных сериалов, документальных фильмов и художественных фильмов", — сказано в микроблоге Twitter компании.

По информации газета The New York Times, Обама может стать модератором дискуссий на темы, которые активно обсуждались во время его президентства, — медицинское страхование, избирательные права, иммиграция, внешняя политика, изменение климата. Его супруга Мишель, в свою очередь, могла бы участвовать в обсуждении вопросов, которые она продвигала во время пребывания в Белом доме.




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