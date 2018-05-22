16:38 22 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
К участию в конкурсе Стенина присоединились новые страны

Лучшие из лучших: стали известны финалисты конкурса Стенина

© Sputnik . Фандулвази Джайкло
Новости
Получить короткую ссылку
19 0 0

Жюри конкурса имени Стенина выбрало победителей из 14 стран, но в тройку лидеров вошли только фотожурналисты из России, Ирана и Белоруссии.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Стали известны финалисты Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, сообщается на официальном сайте конкурса.

Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников
© Sputnik
Фотоконкурс имени Стенина бьет рекорды: почти 6000 снимков из 77 стран

Жюри конкурса выбрало победителей из 14 стран, но в тройку лидеров вошли только фотожурналисты из России, Ирана и Белоруссии.

"Совершенно очевидно, что в этом году конкурс сделал не только количественный рывок по числу участников или работ, что стало для него уже доброй традицией. Качественный рывок конкурса – это профессиональное взросление его молодых участников. Все работы лауреатов отмечены небанальным взглядом на происходящее, умением рассказать запоминающуюся историю интересными визуальными средствами, зрелостью мышления и высоким профессионализмом. Фотообъектив победителей конкурса Стенина уже не просто оперативно фиксирует реальность в ее яркой динамике, он делает очевидными ее причинно-следственные связи, вскрывает ее фотографический код. Поздравляем новых лауреатов с победой и желаем им удачи в дальнейшей творческой судьбе", – сказала куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина, глава фотослужбы Anadolu Ajansi Ахмет Сел отметил "острый взгляд" конкурсантов.

"Этот конкурс важен тем, что помогает молодым фотографам начать карьеру, для них он становится хорошим стартом. У молодых фотографов чрезвычайно острый взгляд, они умеют показать то, чего мы в потоке жизни иногда просто не замечаем. В этом году среди россыпи работ мы смогли обнаружить настоящие шедевры! Пользуясь случаем, я хочу пожелать удачи и успехов всем молодым фотографам, участвующим в конкурсе имени Стенина", – добавил он.

Призовые места финалистов объявят 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru, а награды вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Цель конкурса – поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Жюри конкурса состоит из представителей ведущих международных информационных агентств – AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. В 2018 году в конкурсе было представлено 6000 работ фотожурналистов из 77 стран мира.

Темы работ 2018 года, как отметили организаторы, демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности – от почти библейской красоты известняковых копей Верхнего Египта до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года; от арктической этники ненецких кочевников до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах Ролана Гарроса-2017.

Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером конкурса.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

  • Владимир Линдерман на пикете у здания Полиции безопасности против ареста Александра Гапоненко
    Шито белыми нитками

    Защитник русских школ в Латвии Владимир Линдерман уверен, что его дело было шито белыми нитками и ни один разумный судья не стал бы держать его в тюрьме.

  • Встреча президента Литвы Дали Грибаускайте и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. 18.05.2018
    Русофобы атакуют

    Как Литва пытается испортить отношения Сербии и России, обещая Белграду покровительство в обмен на разрыв исторических связей с Москвой, - в материале Sputnik.

  • Корнелиу Дудник
    Без скандалов

    Депутат от Демократической партии Корнел Дудник рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему молдавский законодательный орган обходится без потрясений и драк.

  • День памяти погибшим в ВОВ
    Военный скульптор

    Младший сержант Николай Усков создал десять скульптурных портретов героев СССР и России для Аллеи героев на территории 201-й военной базы в Таджикистане.

  • Молодые люди держат пакеты с едой из McDonald’s
    Ресторанное нашествие

    В Узбекистане до января 2019 года могут открыть рестораны быстрого питания Strabucks, Burger King и McDonald's – постановление утвердил кабмин.

  • Президент Украины Петро Порошенко и президент Эстонии Керсти Кальюлайд
    Война и футбол

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отправилась на Украину, где посетит зону боевых действий в Донбассе и финальный матч Лиги чемпионов в Киеве.

  • Открытая тренировка Мурата Гассиева
    Время и место

    Дата и место финального боя Гассиев-Усик Всемирной суперсерии по боксу определится уже завтра на специальной пресс-конференции.

  • Пациент в больнице
    Жертвы трагедии

    Число жертв взрыва в кафе в столице Азербайджана выросло до трех человек – еще один пострадавший скончался в больнице.

  • Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян на заседании правительства (17 мая 2018). Еревaн
    Только по-армянски

    Министр образования Армении Араик Арутюнян призвал граждан страны писать письма на государственном языке и рассказал, как выйти из РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

День памяти жертв Кавказской войны
Пламя памяти: акция поминовения махаджиров в Сухуме
В провинции Хомс в Сирии обнаружили тоннели со складами оружия боевиков
Тоннели со складами оружия боевиков в провинции Хомс в Сирии
Черноморский флот России
Черноморский флот России сегодня

Соцсети

Sputnikabkhazia