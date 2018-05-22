Лучшие из лучших: стали известны финалисты конкурса Стенина

Жюри конкурса имени Стенина выбрало победителей из 14 стран, но в тройку лидеров вошли только фотожурналисты из России, Ирана и Белоруссии.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Стали известны финалисты Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, сообщается на официальном сайте конкурса.

Жюри конкурса выбрало победителей из 14 стран, но в тройку лидеров вошли только фотожурналисты из России, Ирана и Белоруссии.

"Совершенно очевидно, что в этом году конкурс сделал не только количественный рывок по числу участников или работ, что стало для него уже доброй традицией. Качественный рывок конкурса – это профессиональное взросление его молодых участников. Все работы лауреатов отмечены небанальным взглядом на происходящее, умением рассказать запоминающуюся историю интересными визуальными средствами, зрелостью мышления и высоким профессионализмом. Фотообъектив победителей конкурса Стенина уже не просто оперативно фиксирует реальность в ее яркой динамике, он делает очевидными ее причинно-следственные связи, вскрывает ее фотографический код. Поздравляем новых лауреатов с победой и желаем им удачи в дальнейшей творческой судьбе", – сказала куратор конкурса имени Андрея Стенина, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина, глава фотослужбы Anadolu Ajansi Ахмет Сел отметил "острый взгляд" конкурсантов.

"Этот конкурс важен тем, что помогает молодым фотографам начать карьеру, для них он становится хорошим стартом. У молодых фотографов чрезвычайно острый взгляд, они умеют показать то, чего мы в потоке жизни иногда просто не замечаем. В этом году среди россыпи работ мы смогли обнаружить настоящие шедевры! Пользуясь случаем, я хочу пожелать удачи и успехов всем молодым фотографам, участвующим в конкурсе имени Стенина", – добавил он.

Призовые места финалистов объявят 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru, а награды вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Цель конкурса – поддержка молодых фотографов и привлечение общественного внимания к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Жюри конкурса состоит из представителей ведущих международных информационных агентств – AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститые фотографы и фоторедакторы с мировым именем. В 2018 году в конкурсе было представлено 6000 работ фотожурналистов из 77 стран мира.

Темы работ 2018 года, как отметили организаторы, демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности – от почти библейской красоты известняковых копей Верхнего Египта до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года; от арктической этники ненецких кочевников до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах Ролана Гарроса-2017.

Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером конкурса.