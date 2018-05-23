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Концерт американского певца Майкла Джексона в Москве

Как он это делал: нейрохирурги объяснили танцы Майкла Джексона

© Sputnik . Дмитрий Коробейников
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Нейрохирурги отмечают, что движения Майкла Джексона вдохновили создателей многих современных стилей танца.

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Индийские нейрохирурги изучили знаменитый "антигравитационный наклон" Майкла Джексона и пришли к выводу, что для его выполнения недостаточно использовать специально сконструированную обувь — нужно еще и обладать впечатляющей растяжкой ахиллова сухожилия, пишет Naked Science со ссылкой на журнал Journal of Neurosurgery: Spine.

По словам врачей, попытки повторить такое движение регулярно становятся причиной травм у танцоров.

Чтобы выполнить этот прием, певец наклонялся под 45° c полностью выпрямленным телом. Исследователи отмечают, что большинство людей могут наклониться таким образом только на 20° и даже самым сильным из профессиональных танцоров доступен угол лишь в 25-30°.

Авторы работы указывают, что даже такой уникальный танцор, как Майкл Джексон, не мог выполнить это движение без специальных приспособлений. Джексон и его костюмеры запатентовали особые ботинки, в каблуках которых были вырезаны выемки, позволявшие "зацепиться" за специальные гвозди, вбитые в сцену, в 1992 году.

Изучение трюков Майкла Джексона поможет врачам эффективнее работать со сложными травмами спины и растяжениями сухожилий, с которыми часто сталкиваются танцоры.




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