Юлия Скрипаль заявила о желании вернуться в Россию

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. Дочь экс-сотрудника ГРУ Юлия Скрипаль в видеобращении, записанном для агентства Рейтер, заявила о намерении вернуться в Россию, сообщает РИА Новости.

"Я хочу помогать моему отцу до его полного выздоровления. В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой в мою страну", — заявила дочь экс-сотрудника ГРУ.

Девушка также упомянула о помощи, которую ей предлагало российское посольства в Лондоне. По ее словам, она благодарна дипломатам, но сейчас не хочет прибегать к их услугам.

© AFP 2018 / Chris J Ratcliffe Скрипаль воскресе: британские ученые доказали

Как отметила Скрипаль, они с отцом всегда выступали с заявлениями сами за себя без каких-либо посредников.

Скрипаль поблагодарила сотрудников больницы в Солсбери и людей, которые обнаружили ее на улице после отравления.

По данным агентства, сейчас 33-летняя дочь экс-сотрудника ГРУ находится в секретном убежище в Лондоне под охраной полиции, с согласия которой журналистам удалось связаться с россиянкой. Это ее первое появление перед публикой после выздоровления.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в середине апреля. В опубликованном заявлении девушка сообщила, что не собирается обращаться за консульской помощью к России.

Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию 4 марта отравили в городе Солсбери. После этого отношения России и Британии резко обострились. Лондон бездоказательно утверждает, что к инциденту причастна Москва. Россия это категорически отрицает.