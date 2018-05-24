Pravda ли: Илон Маск решил создать новый сервис

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поделился в своем Twitter решением создать сервис, с помощью которого пользователи смогут оценить достоверность любого материала в СМИ и формировать рейтинг журналистов, сообщает РИА Новости.

Более того, сервис должен не только обладать защитой от ботов, но и разоблачать каждого, кто их использует для дезинформации.

"Собираюсь создать сайт, на котором общественность сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать рейтинг доверия каждого журналиста, редактора и публикации. Думаю о том, чтобы назвать его Pravda…" — написал предприниматель у себя в Twitter.

На момент публикации материала 88 процентов из более чем 68 тысяч проголосовавших посчитали подобную идею полезной.