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Единый билет

"Единый билет" вновь будет работать для Абхазии и станет дешевле

© Фото: transdir
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Перевозки по "Единому билету" из Сочи в Абхазию впервые начались в апреле 2017 года.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Перевозки по "Единому билету" в пять городов Абхазии из Сочи возобновятся с 1 июня 2018 года, сообщают "Вести-Сочи".

Микроавтобусы будут ходить от железнодорожного вокзала Адлера через аэропорт Сочи в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться услугой можно при путешествии на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и на самолете до аэропорта Сочи. Проездной можно оформить на сайте "РЖД" и в авиакассах не раньше, чем за 90 дней до поездки. В летнем расписании будет девять отправлений, в том числе в ночное время.

Стоимость проезда по "Единому билету" в 2018 году снизилась примерно до 50% в зависимости от направления. Путь из Сочи в Гагру пассажиру обойдется в 380 рублей, в Пицунду стоимость билета составит 420 рублей, до Гудауты и Нового Афона можно будет добраться за 460 и 520 рублей соответственно, а стоимость билета из Сочи до Сухума составляет 560 рублей на человека.

Для детей до шести лет проезд бесплатный с предоставлением отдельного места.

Продажи "Единого билета" из Сочи в Абхазию начались в апреле 2017 года по аналогии  перевозок, которые практикуются в Крыму.
В 2017 году стоимость билетов составляла:  до Гагры – 550 рублей, до Пицунды – 700 рублей, до  Гудауты – 850 рублей, до Нового Афона – 1000 рублей, до Сухума – 1200 руб. Дети до двух лет пользовались правом бесплатного проезда.




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