МИА "Россия Сегодня" и РИА Новости Украина включены в санкционный список Киева

Доступ к сайтам МИА "Россия Сегодня" и агентства "РИА Новости Украина" будет в ближайшее время заблокирован.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Украина включила оба агентства в санкционный список на три года, активы будут также заблокированы, сообщает РИА Новости.

Украинским провайдерам предписано ограничить доступ к сайтам Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что действия украинских властей — показатель бессилия киевского режима.

В Госдуме назвали этот шаг Киева "актом цензуры", подчеркнув, что поднимут эту тему в международных организациях.

"Как вы видите, европейцы не больно-то торопятся реагировать и оказывать влияние на Украину, исходя из той практики, которую мы видим, которая последовала после ареста руководителя этого подразделения на Украине. Думаю, это все равно не должно нас останавливать", — заявил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.