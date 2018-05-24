Делегация из Абхазии участвует в экономическом форуме в Санкт-Петербурге

СУХУМ, 24 мая – Sputnik. Делегация из Абхазии принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018), сообщил Sputnik депутат Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба.

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В составе делегации депутаты Парламента Абхазии и представители Министерства экономики во главе с министром Адгуром Ардзинба.

"Форум в этом году проходит под лозунгом "Создавая экономику доверия", что отражает обострившуюся ситуацию в мире и как бы предлагающий пересмотреть ситуацию. Речь на площадке форума идет по многим аспектам международной экономической и политической повестки дня. Здесь обсуждают темы развития человеческого капитала и увеличение продолжительности жизни, о разработке технологий в медицине, об улучшении городской среды, о развитии туризма и современных технологий в данной сфере", — добавил Ашуба.

Ряд дискуссий, которые уже посетила абхазская делегация, были посвящены цифрофизации, новым технологиям и их применению в сфере государственного управления, образования и других сферах.

"Центральным событием форума будет пленарное заседание, которое состоится завтра, 25 мая. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также представители бизнеса и политики из многих стран мира. Делегации из Абхазии также примут участие в пленарном заседании", — подчеркнул депутат.

Форум – это хорошая площадка для налаживания деловых контактов, приобретения опыта в различных отраслях экономики и политики и возможного последующего внедрения передовых мировых навыков и технологий в Республике Абхазия, заметил Лаша Ашуба.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2018) начал работу в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" 24 мая.

25 мая в пленарном заседании ПМЭФ участие примут президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лидер Франции Эммануэль Макрон, а также директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге примет около 15 тысяч гостей из более чем сотни стран. Форум закроет свою работу 26 мая.