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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото.

Карасин назвал арест Вышинского захватом заложников

© AP Photo. Laurent Gillieron
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (13)
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Журналиста Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве. Его обвиняют в госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Замглавы МИД России Григорий Карасин, комментируя арест журналиста Кирилла Вышинского, заявил, что Киев берет заложников, чтобы потом требовать их обмена на тех, кто осужден за реальные преступления, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца ранее заявила, что Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова, в том числе его обмен на Вышинского.

"Официально о подобном предложении со стороны Украины мне ничего не известно. Но это не отменяет главного — Киев не может позволять себе брать людей в качестве заложников для того, чтобы потом требовать их обмена на тех, кто осужден за реальные преступления. Это нецивилизованная манера", — сказал Карасин.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита подала апелляцию на это решение в апелляционный суд Херсонской области.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (13)



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