Сборная Абхазии по футболу получила визы в Лондон на чемпионат мира ConIFA

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу среди непризнанных стран, нацменьшинств и автономий, официально не входящих в состав FIFA.

СУХУМ, 24 мая — Sputnik. Сборная Абхазии по футболу получила визы на ЧМ ConIFA, который состоится в начале июня в Лондоне, сообщил РИА Новости главный тренер Беслан Аджинджал.

"Нам буквально вчера сказали, что мы получили визы. Мы готовимся полететь туда 30 мая", — сообщил Аджинджал.

По его словам, у всех членов сборной Абхазии есть российские паспорта. Никаких сложностей с получением виз ни у кого из членов команды не возникло, "хотя были определенные опасения", признался тренер. С 18 мая команда проходит сборы, сейчас футболисты тренируются дважды в день.

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Всего на турнир полетят 20 футболистов и два тренера, а также группа болельщиков. "Мы там без поддержки не останемся", — заверил тренер.

Билеты оплачивает абхазская сторона, а вот расходы по проживанию берут на себя организаторы. Лондон выбран в качестве места проведения турнира, так как организатором является Футбольная ассоциация Баравы (Сомали), базирующаяся в столице Великобритании.

Также Аджинджал надеется, что на трибунах появятся уроженцы Абхазии, живущие в Европе.

Защитить чемпионский титул

Шестнадцать команд, участвующие в турнире, разделены на четыре группы. Сборные, занявшие в своих группах первое и второе место, проходят в четвертьфинал. Относительно сборной Абхазии уже известно, что в группе с ней будет сборная Тибета, Северного Кипра и команда венгерской диаспоры.

"Нам мало что говорит сборная Тибета, потому что мы никогда с ней не встречались ни на одном турнире. А венгерская команда и команда Северного Кипра — ну, мы с ними играли, довольно-таки неплохие команды", — признал тренер.

В то же время сборная Абхазии едет на чемпионат с целью отстоять свой чемпионский титул.

"Мы, естественно, едем защищать свой титул — только так", — заявил Аджинджал. За два года состав сборной обновился буквально на пару-тройку игроков, отметил он.

Все игроки абхазской сборной являются профессиональными футболистами — они играют в командах высшей лиги Абхазии, а также в клубах России, в частности, в клубах "Долгопрудный", "Металлург Липецк", "Спартак Владикавказ", "Торпедо Москва". Самым титулованным игроком является капитан команды Анри Хагуш — действующий защитник тульского "Арсенала", имеющий опыт игры на полях Лиги Чемпионов УЕФА.

На членство в ФИФА Абхазия пока не претендует

На членство в ФИФА Абхазия заявку пока не подавала, так как страна является лишь частично признанной, пояснил Аджинджал.

"Прежде всего нашу страну должно признать все мировое сообщество, и только потом возможно вступление в ФИФА, УЕФА и так далее", — пояснил он.

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Помимо Абхазии, на чемпионат в Лондоне квалификацию прошли команды Баравы (Сомали — ред.), Республики Каскадии (США, Канада), Эллан Ванина (остров Мэн), Кабилии (северная Африка), Карпаталии (венгры на Украине), Матабелеленда (Зимбабве), Северного Кипра, Падании (Италия), Пенджаба (Индия), Секейского края (Румыния), Тамил-Илама (Шри-Ланка), Тибета, Тувалу (Полинезия), Западной Армении и Объединенных корейцев в Японии. Матчи будут сыграны на различных лондонских стадионах. В отличие от других международных турниров, все команды, не вышедшие в четвертьфинал, сыграют матчи за места с 5 по 16.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу среди непризнанных стран, нацменьшинств и автономий, официально не входящих в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд, в том числе команды самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место. В чемпионате, который по решению федерации пройдет в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.