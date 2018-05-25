Путина удивила реакция западных журналистов на арест Вышинского

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Европейские журналисты не проявляют интереса к судьбе их российского коллеги Кирилла Вышинского, задержанного на Украине, это вызывает удивление, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.
"Вот только что, совсем недавно, несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист (Кирилл Вышинский. — Прим. ред.). Ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, что это странно", — сказал президент, отвечая на вопрос одного из французских корреспондентов.
Глава государства также указал на то, что арест Вышинского нельзя сравнивать с делом режиссера Сенцова, которого задержали не за профессиональную деятельность, а за подготовку теракта.
Путин подчеркнул, что государство должно защищать жизнь журналистов и гарантировать им свободу деятельности.
"Мы со своей стороны будем делать все для этого. Но давайте будем объективными, обстоятельными, только так можно решать любые вопросы, иначе не будет никакого доверия друг к другу", — отметил он.
Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.
В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.
В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.