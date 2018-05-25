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Акция в поддержку журналиста К. Вышинского

Путина удивила реакция западных журналистов на арест Вышинского

© Sputnik . Антон Денисов
Новости
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Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Европейские журналисты не проявляют интереса к судьбе их российского коллеги Кирилла Вышинского, задержанного на Украине, это вызывает удивление, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров.

Логотип РИА Новости Украина
© Фото : РИА Новости Украина
МИА "Россия Сегодня" и РИА Новости Украина включены в санкционный список Киева

"Вот только что, совсем недавно, несколько дней назад был задержан ваш коллега, российский журналист (Кирилл Вышинский. — Прим. ред.). Ему предъявляются обвинения в государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует. Согласитесь, что это странно", — сказал президент, отвечая на вопрос одного из французских корреспондентов.

Глава государства также указал на то, что арест Вышинского нельзя сравнивать с делом режиссера Сенцова, которого задержали не за профессиональную деятельность, а за подготовку теракта.

Путин подчеркнул, что государство должно защищать жизнь журналистов и гарантировать им свободу деятельности.

Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин. Архивное фото.
© AP Photo. Laurent Gillieron
Карасин назвал арест Вышинского захватом заложников

"Мы со своей стороны будем делать все для этого. Но давайте будем объективными, обстоятельными, только так можно решать любые вопросы, иначе не будет никакого доверия друг к другу", — отметил он.

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам жены журналиста Ирины, у него есть проблемы со здоровьем и он не может обходиться без лекарств.

В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. После этого их вызвали на допрос в СБУ.

В четверг Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Защита намерена опротестовать это решение.




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