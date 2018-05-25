Apple отсудил у Samsung более 500 миллионов долларов за похожий дизайн

Samsung заплатит за нарушение патентов на закругленные углы, расположенный по периметру передней панели ободок, и сетку значков, как в устройствах Apple.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Вердикт был вынесен после рассмотрения дела присяжными. На суде было установлено, что южнокорейская компания нарушила три патента, связанные с дизайном смартфонов, — речь идет о закругленных углах телефонов, об установленном по периметру передней панели ободке и о сетке значков приложений на экране, пишет Sputnik Узбекистан со ссылкой на агентство Bloomberg. © Sputnik . Наталья Селиверстова Apple пополнится "тройней" в конце 2018 года

Кроме того, присяжные пришли к выводу, что Samsung также нарушила два патента, защищающие принципы работы устройства.

Представлявший интересы Samsung адвокат Джон Квинн заявил, что вынесенный вердикт "не подтверждается доказательствами", и компания планирует обжаловать решение. В Apple, в свою очередь, сказали, что "дело было в деньгах".

"Мы верим в ценность дизайна, и наши команды неустанно трудятся над созданием инновационных продуктов, которые радуют наших клиентов", — подчеркнули в американской корпорации.

Судебное разбирательство двух компаний началось в 2011 году. В ноябре прошлого года на сторону Apple встал Верховный суд США. Южнокорейскую компанию сочли виновной в нарушении патентов Apple на несколько популярных функций iPhone. Тогда Samsung обязали выплатить конкуренту 119,6 миллиона долларов.