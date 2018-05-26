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Репродукция картины Иван Грозный и его сын Иван работы художника Ильи Репина из фонда Государственной Третьяковской галереи.

Невезучий: мужчина повредил в Третьяковке картину "Иван Грозный и его сын Иван..."

© Sputnik . РИА Новости
Новости
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Иван Грозный убивает своего сына картина написана Ильей Репиным в 1885 году. Первоначальное название этой картины было такое: Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Мужчина, повредивший картину в Третьяковской галерее, задержан в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она пояснила, что 25 мая в около 21 часа в полицию от сотрудника охраны Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно… Мужчина задержан, — сказала она.

Волк также добавила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей".

По словам источника картина, которую повредил мужчина в Третьяковской галерее, — это полотно Репина "Иван Грозный и его сын Иван…".




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