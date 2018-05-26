Невезучий: мужчина повредил в Третьяковке картину "Иван Грозный и его сын Иван..."

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Мужчина, повредивший картину в Третьяковской галерее, задержан в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она пояснила, что 25 мая в около 21 часа в полицию от сотрудника охраны Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно… Мужчина задержан, — сказала она.
Волк также добавила, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей".
По словам источника картина, которую повредил мужчина в Третьяковской галерее, — это полотно Репина "Иван Грозный и его сын Иван…".