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Третьяковская галерея, архивное фото

Повредившему картину Репина в Третьяковке грозит до 3 лет тюрьмы

© Sputnik . Евгений Биятов
Новости
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Ранее сообщалось, что накануне злоумышленник нанес сильные повреждения картине Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", выставленной в Москве в Третьяковской галерее.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Злоумышленник, повредивший полотно Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Москве в Третьяковской галерее, может получить наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Sputnik Таджикистан.

Накануне вечером охранники галереи сообщили о повреждении картины. Отмечалось, что неизвестный мужчина металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции. Против преступника возбуждено уголовное дело. Также появились сообщения, что мужчина был пьян.

Свои действия он объяснил желанием восстановить историческую справедливость. По сообщениям СМИ, "задержанный за повреждение картины в Третьяковской галерее 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

Председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук предложил для охраны шедевров в музеях надо усилить видеонаблюдение около них и отслеживать потенциально неадекватных посетителей, в то же время, он отметил, что установка пуленепробиваемого стекла на картинах затруднит их просмотр.

Репродукция картины Иван Грозный и его сын Иван работы художника Ильи Репина из фонда Государственной Третьяковской галереи.
© Sputnik . РИА Новости
Мужчина повредил в Третьяковке картину "Иван Грозный и его сын Иван..."

Сейчас картина изъята из постоянной экспозиции музея и отправлена экспертам на реставрацию.

Картина Репина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" (также известна как "Иван Грозный убивает своего сына") впервые была показана в 1885 году.

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) — художественный музей в Москве, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства.




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