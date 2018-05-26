19:49 26 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 23°C
Прямой эфир
  • USD61.67
  • EUR72.12
Поиск
Президент РФ Владимир Путин, фото из архива

Путин: перед новым составом правительства РФ стоят крайне ответственные цели

© Sputnik . Mikhail Klimentyev
Новости
Получить короткую ссылку
4 0 0

Российский лидер потребовал от правительства настроиться на максимальную открытость и на постоянный диалог с людьми.

СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Практика общественного и гражданского контроля за работой правительства должна быть продолжена, сказал президент России Владимир Путин на первой встрече с Кабмином, пишет РИА Новости.

Инаугурация президента России В. Путина
© Sputnik . Алексей Дружинин
Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента

По его словам, перед новым составом правительства России стоят не просто сложные, а крайне ответственные, принципиально нового уровня цели.

"Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее без всякого преувеличения", — сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что министры в полной мере осознают и масштаб, и содержание этих прорывных задач.

"Вы должны также подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества, с политическими партиями, в том числе и с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее массовых общественных организаций", — сказал Путин.

Он отметил, что активисты ОНФ накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года. "Уверен, что такую практику, практику гражданского общественного мониторинга и контроля нужно продолжить", — сказал Путин.

"Правительство, министерства должны быть настроены на максимальную открытость, на постоянный диалог с людьми, объяснять все свои действия, в этом в значительной степени залог успеха действий правительства. Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей", — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин пожелал новым членам правительства РФ энергии и здоровья для реализации масштабной работы.

"Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная. Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успеха", — заявил российский лидер.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

  • Улица имени Джохара Дудаева
    Спорная топонимика

    "Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.

  • Дни уличной музыки в Вильнюсе
    Литва туристическая

    До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.

  • Сильный град
    На всякий пожарный

    Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.

  • Село Арцеу
    Граница на замке

    Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.

  • Авария на Формула 1 в Баку
    Отложенный старт

    Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.

  • Встреча Премьер-министра РА Сержа Саргсяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна (22 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Я остаюсь!

    Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Чирлидерши выступают во время финальной баскетбольной встречи Евролиги между ЦСКА и Жальгирис Каунас в Белграде
Неделя в объективе: королевская свадьба, карнавал и букет Меркель
Небесный концерт в Китае
"Небесный" концерт прошел в Китае
Здоровый сон: как бороться с бессоницей
Бессонница: как побыстрее заснуть

Соцсети

Sputnikabkhazia