Путин: перед новым составом правительства РФ стоят крайне ответственные цели

Российский лидер потребовал от правительства настроиться на максимальную открытость и на постоянный диалог с людьми.

СУХУМ, 26 мая – Sputnik. Практика общественного и гражданского контроля за работой правительства должна быть продолжена, сказал президент России Владимир Путин на первой встрече с Кабмином, пишет РИА Новости.

© Sputnik . Алексей Дружинин Правительство России ушло в отставку после инаугурации президента

По его словам, перед новым составом правительства России стоят не просто сложные, а крайне ответственные, принципиально нового уровня цели.

"Вы вошли в состав правительства России, перед которым стоят не просто сложные, а крайне ответственные задачи. Это цели принципиально нового уровня, от их достижения зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее без всякого преувеличения", — сказал Путин.

Российский лидер выразил уверенность, что министры в полной мере осознают и масштаб, и содержание этих прорывных задач.

"Вы должны также подавать пример конструктивного сотрудничества со структурами гражданского общества, с политическими партиями, в том числе и с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее массовых общественных организаций", — сказал Путин.

Он отметил, что активисты ОНФ накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года. "Уверен, что такую практику, практику гражданского общественного мониторинга и контроля нужно продолжить", — сказал Путин.

"Правительство, министерства должны быть настроены на максимальную открытость, на постоянный диалог с людьми, объяснять все свои действия, в этом в значительной степени залог успеха действий правительства. Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей", — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин пожелал новым членам правительства РФ энергии и здоровья для реализации масштабной работы.

"Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная. Я желаю вам сил, энергии, здоровья, чтобы всем хватило на эту масштабную работу, и успеха", — заявил российский лидер.