Правозащитная организация обвиняет эти корпорации в том, что они принудили своих пользователей согласиться с изменившимися условиями обслуживания, тогда как новый закон позволяет давать такое согласие добровольно.

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. В отношении крупнейших IT-компаний — Facebook, Instagram, WhatsApp и Google, поданы многомиллиардные иски из-за нарушения регламента о защите персональных данных граждан Евросоюза, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на портал Вести.ru.

© Sputnik . Наталья Селиверстова Facebook добавит новую функцию для занятых пользователей

Правозащитная организация Noyb обвиняет эти корпорации в том, что они принудили своих пользователей согласиться с изменившимися условиями обслуживания, тогда как новый закон позволяет давать такое согласие добровольно.

Согласно новому закону, вступившему в силу 25 мая, любая компания, работающая с персональными данными граждан Евросоюза, должна предоставлять пользователям широкий контроль над их данными, включая их полное удаление. Нарушившего этот закон оператора, могут оштрафовать в размере 4% от его годового оборота.

Руководство Noyb утверждает, что перечисленные IT-компании не предоставили пользователям выбора, вынуждая их либо согласиться с новыми правилами, либо удалить свои аккаунты.

В результате от Google потребовали 3,7 миллиарда евро, от трех других компаний — по 1,3 миллиарда евро. В Facebook отрицают обвинения, заявляя, что у юристов компании ушло полтора года на подготовку к соблюдению условий GDPR.