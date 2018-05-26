Мадридский "Реал" третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов

В составе "Реала" отметились Карим Бензема (51-я минута) и Гарет Бэйл (64 и 83). Единственный гол в ворота мадридской команды забил Садио Мане (55).

СУХУМ, 26 мая — Sputnik. Футболисты мадридского "Реала" победили английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов и в третий раз подряд выиграли турнир.

Встреча, прошедшая в Киеве в субботу, завершилась со счетом 3:1. У "Реала" голы забили Карим Бензема (51-я минута) и Гарет Бейл (64, 83). У "Ливерпуля" отличился Садио Мане (55).

"Реал" в третий раз подряд выиграл турнир. До мадридцев никому не удавалось победить в Лиге чемпионов дважды подряд. Все три победы "сливочные" одержали под руководством Зинедина Зидана.

С учетом выступлений в финалах Кубка чемпионов, который с сезона-1992/93 был переименован в Лигу чемпионов, "Реал" выиграл турнир в 13-й раз в истории.