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Производство обновленного Hyundai Solaris в Ленинградской области

Названы самые неприхотливые автомобили

© Sputnik . Михаил Киреев
Новости
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В тройке лидеров самых неприхотливых авто: седан Hyundai Accent, кроссовер Chevrolet Equinox и Toyota Corollа.

СУХУМ, 27 мая — Sputnik. Опубликован рейтинг самых неприхотливых в эксплуатации автомобилей. Данные обнародовал портал iSeeCars.

Первую строчку занял седан Hyundai Accent (Solaris), покупатели которого могут практически не волноваться о замене деталей и других технических неполадках. На втором месте — кроссовер Chevrolet Equinox, а на третьем — Toyota Corollа.

Кроме того, в первой пятерке оказались Honda Civic и Honda CR-V.

При составлении рейтинга специалисты учитывали данные об отзывных кампаниях в США, в ходе которых производитель приглашает владельца к дилеру для осмотра и замены "сомнительных" деталей.




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