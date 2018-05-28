Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Корабли ВМС США самовольно вторглись в территориальные воды Китая, заявил представитель Минобороны КНР У Цянь, сообщает РИА Новости.
Он подтвердил сообщения СМИ о том, что эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов (Сиша — кит.).
"Корабли ВМС США 27 мая без получения разрешения правительства Китая самовольно вошли в акваторию островов Сиша", — заявил представитель оборонного ведомства. Пекин в ответ направил авиацию корабельного базирования в район Южно-Китайского моря.
В Минобороны отметили, что после того, как американским военным сделали предупреждение покинуть акваторию Парасельских островов, очередные маневры американских кораблей в ведомстве восприняли как провокацию.
По словам представителя Минобороны, действия США являются "серьезным бесцеремонным нарушением территориального суверенитета Китая, которое подрывает стратегическое взаимодоверие между вооруженными силами двух стран, а также мир и стабильность в соответствующей морской зоне".
Минобороны Китая пообещало усилить безопасность страны на море и в воздухе, а также отставить государственный суверенитет. Решимость Пекина по защите мира и стабильности в регионе останется непоколебимой, заключили в ведомстве.
Парасельские острова — архипелаг в Южно-Китайском море, состоящий из маленьких островов и рифов. Находится в 230 километрах к югу от КНР и в 200 километрах к востоку от Вьетнама.
Над архипелагом с 1974 года был установлен контроль КНР, но претензии на него предъявляют также Вьетнам и Китайская Республика (Тайвань).