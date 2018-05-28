Чудища морские: пять самых необычных жителей Черного моря

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Среди обитателей Черного моря немало пугающих, красивых и редких существ. РИА Новости составили обзор самых удивительных из них.

Я не я, и кожа не моя

Большая голова, выпученные глаза, огромный рот с толстыми губами, все тело покрывают многочисленные наросты. Речь идет о черноморской скорпене (Scorpaena porcus).

Скорпена — это морской ерш. Но иногда ее сравнивают и со змеей. Во-первых, это одна из самых ядовитых рыб в мире. Ее колючие плавники и костные шипы на жаберных щелях содержат яд, вызывающий у человека сильную боль и воспаление. Во-вторых, как и змея, эта рыба ежемесячно сбрасывает кожу, причем целиком в виде чулка.

И еще один занимательный факт о скорпене: несмотря на ядовитость, она очень вкусная, особенно если сделать из нее уху.

© Фото : CC BY 2.0 / Stavros Markopoulos Черноморская скорпена

Восемь ртов-кормильцев

В Черном море можно встретить одну из самых крупных медуз на планете — корнерота (Rhizostoma pulmo). Ее вес порой достигает десяти килограммов, а диаметр зонтика — восьмидесяти сантиметров.

У этого животного не один рот, а целых восемь. Они расположены на щупальцах, напоминающих корни морских растений. Питается медуза планктоном и мальками рыб, которых она обездвиживает ядом, содержащимся в стрекательных клетках. Мелкие организмы проходят через поры в ротовых лопастях и затем по особым каналам попадают в глотку и пищеварительную полость.

Чешуя из зубов

Черноморская акула катран (Squalus acanthias ponticus), редко достигающая больше полутора метров в длину, — одна из самых зубастых. Причем зубы у нее расположены не только во рту, но и по всему телу.

Дело в том, что у акулы особая чешуя, пластины которой скрыты под кожей, а наружу выходят только острые мелкие шипы. Такая чешуя называется плакоидной. По строению ее пластины напоминают зубы — с дентином и пульпой, заполненной сосудами.

© Фото : Public Domain / NOAA Черноморская акула катран

Несмотря на повышенную зубастость, катраны никогда не нападают на человека. Они питаются мелкой рыбой (хамсой, ставридой, мерлангой) и стараются избегать людей.

Черноморская морская свинья или дельфин?

Азовки (Phocaena phocaena), известные как черноморская морская свинья. Прозвали их так из-за толстого слоя подкожного жира (до четырех сантиметров) и шумного дыхания, похожего на хрюканье.

Азовки внешне напоминают дельфинов и до недавнего времени считались представителями этого семейства. Но в отличие от афалин и белобочек, обитающих в Черном море, у этих китообразных слабо развит спинной плавник. Поэтому их трудно рассмотреть, когда они всплывают к поверхности за воздухом. Кроме того, морские свиньи редко приближаются к судам и никогда не совершают лихих прыжков в воде.

Диковина на грани исчезновения

Настоящая диковина Черного моря — тюлень-монах (Monachus monachus), популяция которого стремительно сокращается. Сейчас небольшое число этих животных обитает у побережья Болгарии, Румынии и Турции. Последнего тюленя у берегов Крыма видели в начале 1990-х.

Свое название тюлень получил из-за окраски, напоминающей монашескую рясу с капюшоном (верхняя сторона тела, в том числе ласты и голова, — черная, а брюхо — белое). Кроме того, эти тюлени, как настоящие отшельники, ведут уединенный образ жизни, укрываясь в прибрежных гротах и пещерах. Питаются рыбой, особо любят камбалу.