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Избрание меры пресечения чиновникам кемеровского МЧС по делу о пожаре в Зимней вишне

Суд арестовал главу отдела надзора МЧС в Кемерово по делу о пожаре

© Sputnik . Александр Патрин
Новости
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По уголовному делу о пожаре в Кемерово задержаны и арестованы восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Суд арестовал главу отдела надзора Кузбасского ГУМЧС Григория Терентьева, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

"По ходатайству следствия суд арестовал начальника отдела надзора по городу Кемерово ГУМЧС по Кемеровской области Григория Терентьева, обвиняемого в халатности", — говорится в сообщении.

В пятницу СК возбудил дело против начальника главка МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово Григория Терентьева. Чиновников подозревают в халатности и растрате. Оба задержаны.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в период 2017–2018 годов проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где при пожаре 25 марта погибли 60 человек. Кроме того, следствие обвиняет Мамонтова в хищении и растрате с использованием своего служебного положения более 1,8 миллиона рублей областного ГУМЧС.

По уголовному делу ранее были задержаны и арестованы восемь человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.




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