Спасатели нашли мужчин, дрейфовавших в Черном море на матрасе около 18 часов

Почти сутки двое молодых мужчин из Краснодарского края провели в открытом море на надувном матрасе.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Спасатели нашли и эвакуировали из моря двух мужчин, которых унесло на матрасе на 20 километров от берега, сообщают Кубанские новости.

По словам представителя пресс-службы ЮРПСО, 26 мая в 21:20 спасателям поступила информация о том, что двоих мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка, после чего спасатели приступили к обследованию акватории.

К поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи с сотрудниками Южного поисково-спасательного отряда на борту. К обеду пропавших обнаружили и подняли в вертолет при помощи лебедки.

Как рассказали сами туристы, их начало быстро относить от берега, они уже не могли вернуться обратно.

"Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, сильный ветер начался. И пришлось выбирать — либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас", — рассказал один из спасенных.

Молодых людей обнаружили в 36 километрах от села Архипо-Осиповка на удалении около 20 километров от берега.