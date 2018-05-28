16:01 28 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
  • USD62.27
  • EUR72.83
Поиск
Спасатели эвакуировали из моря двух мужчин, которых унесло на матрасе на 20 км от берега

Спасатели нашли мужчин, дрейфовавших в Черном море на матрасе около 18 часов

© Фото : ЮРПСО
Новости
Получить короткую ссылку
31 0 0

Почти сутки двое молодых мужчин из Краснодарского края провели в открытом море на надувном матрасе.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Спасатели нашли и эвакуировали из моря двух мужчин, которых унесло на матрасе на 20 километров от берега, сообщают Кубанские новости.

По словам представителя пресс-службы ЮРПСО, 26 мая в 21:20 спасателям поступила информация о том, что двоих мужчин уносит в море на матрасе в районе села Архипо-Осиповка, после чего спасатели приступили к обследованию акватории.

К поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи с сотрудниками Южного поисково-спасательного отряда на борту. К обеду пропавших обнаружили и подняли в вертолет при помощи лебедки.

Как рассказали сами туристы, их начало быстро относить от берега, они уже не могли вернуться обратно.

"Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, сильный ветер начался. И пришлось выбирать — либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас", — рассказал один из спасенных.

Молодых людей обнаружили в 36 километрах от села Архипо-Осиповка на удалении около 20 километров от берега.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Акция Бессмертный полк в Риге
    Закрутить гайки

    МВД Латвии подготовило поправки к закону, предусматривающие ужесточение порядка организации публичных мероприятий.

  • Предполагаемая тюрьма ЦРУ в Антавиляй, ноябрь 2009 года
    Тайное становится явным

    Европейский суд по правам человека на следующей неделе объявит свое решение по делу о возможной секретной тюрьме ЦРУ в Литве – Вильнюс все отрицает.

  • Молдавские леи
    Самые богатые

    Кто в Молдове получает в несколько раз больше учителей и врачей: опубликован рейтинг самых высоких зарплат в стране.

  • Студентка в аудитории Московского педагогического государственного университета, архивное фото
    Право на выезд

    Таджикские преподаватели, студенты, исследователи и ученые теперь не имеют права выезжать за границу на учебу или в командировку без официального разрешения.

  • Иностранные рабочие
    Мы вам поможем!

    Власти Узбекистана помогут гражданам республики легально устроиться на работу за рубежом – инициативу обсуждает кабмин страны.

  • Заседание Рийгикогу
    Клуб путешественников

    В Петербурге завершился грандиозный экономический форум, где не было официальных представителей эстонской власти. Какова география визитов чиновников из Таллинна?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

На Европу: лучшие направления в 2018 году по версии Lonely Planet
Алине Загитовой подарили щенка породы акита-ину
Мечту Загитовой исполнили: что подарили спортсменке японцы
Идеальный пикник
Советы для любителей пикников

Соцсети

Sputnikabkhazia