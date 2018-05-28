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Кубок Московского дома национальностей

Любители из Абхазии: как "Совмин Сухум" дрался за московский трофей

© Фото : из архива команды «Совмин Сухум»
Новости
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В Москве, в парке Сокольники, в минувшие выходные представители стран постсоветского пространства играли в футбол за Кубок Московского дома национальностей.

Впервые в этом турнире играла команда абхазов "Совмин Сухум". Ребята играли очень достойно. Одержали самую впечатляющую победу в групповом турнире и схватились с чемпионом.

Лев Рыжков, Sputnik

О турнире

Межнациональный футбольный турнир был приурочен к празднованию двадцатилетия Московского дома национальностей. За победу бились якуты, калмыки, азербайджанцы, таджики, осетины. Понятно, что специально из регионов и стран спортсмены не приезжали. Спортивную честь родных мест отстаивали представители диаспор Москвы и окрестностей.

"Команда "Совмин Сухум" была сформирована из молодых ребят в возрасте от девятнадцати лет до двадцати одного года, — говорит болельщик абхазской команды, магистрант Российского Государственного Гуманитарного университета. – Все они учатся в вузах: кто, как я, в РГГУ, кто в Российской Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Команда сплотилась вокруг капитана Александра Логуа".

Вкус триумфа

Прекрасным, не по-московски жарким утром команды вышли на поле спортивного центра "Лидер" в Сокольниках. Поболеть за своих пришли многие. Матчи проводились на небольшом поле и продолжались по 20 минут (два десятиминутных тайма).

В групповом турнире первым соперником абхазов стали якуты. Одержав над ними убедительную победу со счетом 7:1, ребята из команды "Совмин Сухум" стали сенсацией турнира.

Кубок Московского дома национальностей
© Фото : из архива команды «Совмин Сухум»
Кубок Московского дома национальностей

"Это была самая красивая игра турнира, — считает Ахра Харчилава. – По результатам и зрелищности нашу команду никому не удавалось превзойти до самого конца соревнований".

Следующим соперником стала команда "Алания". Но в игре с представителями братского осетинского народа спортивное счастье отвернулось от абхазской команды. Борьба шла на пределе сил до победы "Алании" 2:1.

Тем не менее в четвертьфинал абхазская команда вышла. Там ей противостояла команда из Калмыкии.

Битва с чемпионом

"К сожалению, после проигрыша осетинам наши ребята немного пали духом, — признался Харчилава. – И не успели отдохнуть между матчами".

Калмыкские футболисты играли в резкий атакующий футбол, забили абхазам два мяча. И вот тут ребята из "Совмина" встрепенулись. Раз за разом они ходили в атаку. И поразили ворота соперника — 2:1. Но затем калмыкские футболисты забили еще два гола. Счет стал 4:1. И снова абхазские атаки, но прозвучал финальный свисток арбитра.

Кубок Московского дома национальностей
© Фото : из архива команды «Совмин Сухум»
Кубок Московского дома национальностей

"Нам просто не хватило времени, — объясняет Харчилава. – Ребята стали играть в красивый комбинационный и атакующий футбол. Просто не повезло".

По итогам соревнований калмыки стали чемпионами и обладателями кубка Московского дома национальностей.

"Какие уроки футболисты извлекли из чемпионата? Ну, во-первых, поняли, что надо больше тренироваться, — сказал Харчилава. – А, во-вторых, поняли радость спортивной борьбы. Теперь все они еще больше хотят играть в футбол и выступать на соревнованиях".




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