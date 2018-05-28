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Президент РФ В. Путин и кандидат на пост премьер-министра РФ Д. Медведев приняли участие в пленарном заседании Госдумы РФ

Премьер-министр России распределил обязанности между заместителями

© Sputnik . Алексей Дружинин
Новости
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В середине мая президент России Владимир Путин одобрил новый состав правительства. Теперь правительство представлено десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, подписав соответствующий документ, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле
© Sputnik . Евгений Биятов
Путин утвердил новый состав правительства России

Антон Силуанов будет отвечать за всю финансово-экономическую политику, включая нацпроекты по малому бизнесу, занятости и международной кооперации.

Максим Акимов будет курировать нацпрограмму "Цифровая экономика" и нацпроект по созданию безопасных и качественных автодорог, а также транспорт, связь, инновации и вопросы, связанные с недвижимостью и интеллектуальной собственностью.

Дмитрий Козак будет отвечать за промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор, Виталий Мутко займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой и развитием регионов, а Юрий Борисов будет отвечать за оборонку.

Константин Чуйченко будет курировать планирование работы кабмина, контроль за исполнением решений, эффективностью работы федеральных органов исполнительной власти и вопросы госслужбы.

Татьяна Голикова возьмет на себя нацпрограммы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке. Также она будет отвечать за все "социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику".

Алексей Гордеев будет отвечать за нацпроекты в сфере экологии, а также за природопользование, охрану окружающей среды, экологический надзор, сельское хозяйство и АПК, биотехнологии и рыболовство.

Ольга Голодец возьмет на себя культуру, спорт и туризм, Юрий Трутнев займется социально-экономическим развитием Дальнего Востока и российской Арктики.

В середине мая Владимир Путин одобрил представленные премьером Дмитрием Медведевым новый состав правительства.

Также президент утвердил новую структуру кабмина. Теперь правительство представлено десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства.




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  • Военнослужащие Южного военного округа на военном параде, посвященном 100-летию провозглашения Первой Республики и Победы в Сардарапатском сражении (28 мая 2018). Сардарапат
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