Виталий Мутко будет заниматься сотрудничеством с Абхазией и Южной Осетией

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Виталий Мутко на посту вице-премьера в рамках реализации нацпроекта займется жильем и городской средой, строительством и ЖКХ, жилищной политикой, развитием регионов, говорится в распределении обязанностей между вице-премьерами, утвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости.

Вице-премьер, согласно документу, будет заниматься также "сотрудничеством с республиками Абхазия и Южная Осетия", курировать "национальную политику и национальные отношения в целом".

Мутко до начала 2018 года занимал пост президента РФС, а также до выборов президента РФ был в должности вице-премьера РФ по вопросам спорта. После назначения нового правительства в мае функционер стал вице-премьером по строительству.