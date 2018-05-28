Роскомнадзор потребовал удалить приложение Telegram из App Store в России

Ведомство обратилось в компанию Apple с просьбой в кратчайшие сроки "проинформировать о дальнейших действиях, направленных на решение данных проблемных вопросов".

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием удалить приложение мессенджера Telegram из App Store в России, сообщает РИА Новости.

"Роскомнадзор направил в компанию Apple письмо с требованием прекратить распространение на территории России размещенного в App Store приложения Telegram Messenger, а также рассылку его сервисных push-уведомлений для российских пользователей", — говорится в сообщении.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки начал использовать хостинг Amazon и Google, Роскомнадзор начал блокировать задействованные мессенджером IP-адреса этих компаний. На этом фоне возникали проблемы в работе в РФ ряда сторонних ресурсов.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в апреле говорил, что ведомство ведет юридически значимую переписку со всеми магазинами приложений по поводу удаления Telegram. В настоящее время приложение все еще доступно в App Store и Google Play. Комментариями компаний РИА Новости пока не располагает.