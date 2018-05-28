Россияне смогут ездить во все страны Центральной Америки без виз

После вступления межправительственного соглашения между Россией и Коста-Рикой в силу РФ будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Межправительственное соглашение об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках россиян и граждан Коста-Рики подписал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Аналогичная церемония состоялась 3 мая в Сан-Хосе с участием главы МИД республики.

После вступления соглашения в силу Россия будет иметь безвизовые соглашения со всеми странами Центральной Америки. Как заявили в российском ведомстве, это создает новые возможности для развития контактов и связей с государствами этого региона в экономической, спортивной, культурной, туристической и других областях.