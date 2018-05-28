Пострадавшего "Ивана Грозного" Ильи Репина уже начали восстанавливать

В минувшую пятницу в 20:55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Специалисты Третьяковской галереи взялись за восстановление картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", которая в субботу пострадала от рук вандала, сообщает портал "24МИР". © Sputnik . РИА Новости Мужчина повредил в Третьяковке картину "Иван Грозный и его сын Иван..."

Свою помощь им уже предложили коллеги из Эрмитажа.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что картина вернется в экспозицию, только если будет изготовлена специальная "антивандальная капсула".

В пятницу в 20:55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.

Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по части 1 уголовной статьи 243 (повреждение объектов культурного наследия). Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей. Согласно протоколу допроса нападавшего, он выпил алкоголь в буфете музея и возмутился содержанием полотна.