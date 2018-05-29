США решили повременить с новыми санкциями против КНДР

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. США приняли решение отложить новые санкции против КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

© AP Photo. Pablo Martinez Monsivais Политический фортель: Трамп сорвал встречу с лидером КНДР

Введение санкций планировалось в ответ на провал переговоров по двустороннему саммиту, а также с целью сократить поступления иностранных средств в Северную Корею. Новый черный список минфина США должен был затронуть 30 фирм, в том числе из России и Китая.

По информации издания, Белый дом собирался объявить о введении очередных ограничительных мер против КНДР во вторник.

Накануне в Госдепе подтвердили, что делегация США встретилась с представителями Пхеньяна в переговорном пункте Пханмунджон в демилитаризованной зоне. Подготовка саммита продолжается, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Первоначально Вашингтон и Пхеньян договорились провести переговоры на высшем уровне в Сингапуре 12 июня, однако на прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с Ким Чен Ыном из-за "враждебных" заявлений со стороны Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает подобной возможности в будущем.

Представители МИД КНДР, со своей стороны, подтвердили, что Пхеньян готов в любое время и в любом формате провести встречу, которая необходима для разрядки сложных отношений. После этого стороны вновь сели за стол переговоров. В субботу Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на саммит в Сингапуре.