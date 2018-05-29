Гражданин Монсон: американский боец стал российским подданным

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону, сообщает РИА Новости.
Получение российского гражданства Монсону одобрили еще в декабре 2015 года, а о желании стать гражданином России боец заявил в марте 2013 года.
У Монсона также есть звание почетного гражданина Абхазии и паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.
Монсон родился и вырос в США. Выступал в смешанных единоборствах, одержал 58 побед при 24 поражениях и одной ничьей. Боец имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.
Он не первый американец, получивший российское гражданство. До него это сделали актер Стивен Сигал, художник Юрий Куперман, боксер Рой Джонс-младший, сноубордист Вик Уайлд, баскетболист Роберт Джон Холден.