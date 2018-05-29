Гражданин Монсон: американский боец стал российским подданным

Еще в марте 2013 года американский боец Джеффри Монсон заявил о своем желании стать гражданином России.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому бойцу Джеффри Монсону, сообщает РИА Новости. © Sputnik Бадрак Авидзба Джефф Монсон стал почетным гражданином Абхазии

Получение российского гражданства Монсону одобрили еще в декабре 2015 года, а о желании стать гражданином России боец заявил в марте 2013 года.

У Монсона также есть звание почетного гражданина Абхазии и паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики.

Монсон родился и вырос в США. Выступал в смешанных единоборствах, одержал 58 побед при 24 поражениях и одной ничьей. Боец имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Он не первый американец, получивший российское гражданство. До него это сделали актер Стивен Сигал, художник Юрий Куперман, боксер Рой Джонс-младший, сноубордист Вик Уайлд, баскетболист Роберт Джон Холден.