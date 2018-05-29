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Мужчина покончил с собой после ДТП в Сочи

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Водитель минивэна Hyundai на большой скорости врезался в отбойник в поселке Аше Лазаревского района Сочи рано утром, 29 мая.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Житель Санкт-Петербурга на минивэне Hyundai на скорости врезался в отбойник на дорожном мосту в сочинском микрорайоне Аше, после чего вышел из машины и спрыгнул с моста, сообщают "Кубанские новости".

Несчастный случай произошел утром 29 мая в микрорайоне Аше.

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Не исключается, что он находился под воздействием наркотических веществ.

По данному случай Следственный комитет по Краснодарскому краю проводит проверку. Личность погибшего уже установлена. Это 35-летний житель Санкт-Петербурга Алексей Л.




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