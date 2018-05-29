Колонка от ума: "Яндекс" представил свою первую "железку"

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. "Яндекс" выпустил свое первое устройство — "умную" колонку со встроенным голосовым помощником, сообщает РИА Новости.

"Я с большим трепетом представляю первую "железку", сделанную в "Яндексе". Это первая мультимедийная платформа со встроенным голосовым помощником "Алиса". Мы ее называем "Яндекс.Станцией", — сообщил основатель интернет-компании Аркадий Волож на Yet another conference 2018.

Внешне устройство похоже на колонку. Ее можно попросить поставить музыку, завести будильник, рассказать о погоде или просто поболтать, рассказал директор "Яндекса" по экспериментальным продуктам Константин Круглов.

Гаджет будет стоить 9,99 тысячи рублей. Продажи стартуют летом.

Голосового помощника "Алису" запустили в октябре 2017 года. Это первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов. С ней можно поговорить, как с человеком, и она поймет, заявляют в "Яндексе".