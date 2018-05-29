Грузия приступает к разрыву дипотношений с Сирией из-за признания Абхазии

Сирийская Арабская Республика объявила о взаимном признании и установлении дипломатических отношений с Республикой Абхазия и Южной Осетией 29 мая.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией после того, как Дамаск признал независимость Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя главы МИД Грузии Давида Дондуа.

"Грузия начала процедуры с целью приостановления дипломатических отношений с Сирией", — заявил он во вторник на брифинге.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

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26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии. 5 сентября 2008 года президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

10 сентября 2009 года президент Венесуэлы Уго Чавес объявил о признании его страной независимости Южной Осетии и Абхазии. 15 и 16 декабря 2009 года республика Науру признала Абхазию и Южную Осетию и объявила об установлении с ними дипломатических отношений.

В мае 2011 года независимость Абхазии признало островное государство Вануату.

В сентябре 2011 года независимость Южной Осетии и Абхазии признало островное государство Тувалу. Совместные заявления об установлении дипотношений между Абхазией и Тувалу и между Южной Осетией и Тувалу были подписаны 18 и 19 сентября соответственно.