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Автомобиль сотрудников Следственного комитета

Следственный комитет России возбудил дело об убийстве в Киеве Бабченко

© Sputnik . Константин Чалабов
Новости
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По данным следствия, 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.

СУХУМ, 29 мая — Sputnik. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве", — сказала она.

По данным следствия, 29 мая в Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко.

Она добавила, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков.




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