Сирийский депутат: признание Абхазии и Южной Осетии отражает политику Сирии

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений между двумя странами 29 мая.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Признание Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии и договоренность об установлении дипломатических отношений на уровне посольств —это важное событие, которое в интересах всех трех государств, сказал в интервью Sputnik глава комитета по делам арабских и иностранных государств в сирийском парламенте Бутрус Маржан (Butrus Marjan).

"Это знак признания странам, которые оказывали многолетнюю поддержку сирийскому народу в антитеррористической войне. Этот шаг стал частью политики "расширения на восток". Государство (Сирия) хочет развивать политические и экономические отношения с восточными странами. Это особенно важно сейчас, когда на Сирию наложены экономические санкции западными странами, прежде всего, США", — отметил депутат.

Бутрус Маржан подчеркнул важность развития отношений с евразийскими странами на всех уровнях.

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"Построение нового мира должно быть основано на взаимном уважении, соблюдении прав других народов, отношения должны быть взаимовыгодными. Нужно налаживать сотрудничество во всех сферах экономики, например, в туризме, торговле, производстве. Особенно это актуально с сегодняшним ростом евразийских государств", — сказал сирийский депутат.

Комментируя разрыв дипотношений Грузии с Сирией из-за признания Южной Осетии и Абхазии, депутат сирийского парламента Бутрус Маржан сказал, что Сирия никогда не разрывала дипломатических отношений ни с какой страной, даже с враждебными к ней западными государствами.

"Последние же разорвали с Сирией дипотношения и закрыли свои посольства в Сирии, потому что вовлечены в антисирийский заговор. Сирия выступает за ведение диалога, которым старается решить все региональные и мировые вопросы. Сегодня она протягивает руку всем государствам, которые готовы к установлению мира и безопасности", — добавил депутат.

Делегация Абхазии посетила Сирийскую Арабскую Республику в августе 2017 года. В состав делегации вошли министр иностранных дел Даур Кове, министр экономики Адгур Ардзинба, президент Торгово-промышленной палаты Геннадий Гагулия.

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На встрече министра экономики Абхазии Адгура Ардзинба с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммедом Самер Халилем обсудили перспективы взаимодействия между Абхазией и Сирией. Стороны договорились о возможности создания торговых домов и торговых представительств двух стран.

В апреле 2018 года Минобороны Абхазии сообщило о готовности оказать помощь Сирии. В сообщении, в частности, отмечалось, что Вооруженные силы республики готовы выступить на защиту сирийского народа и оказать ему помощь профессионально подготовленными специалистами, в том числе и летным составом.

По различным данным, от 500 тысяч до миллиона абхазов живут вне пределов своей исторической родины. Наиболее многочисленная абхазская диаспора проживает в Турции. Живут абхазы в Иордании, Сирии, Египте, Европе, США и Канаде — всего примерно в 60 странах мира.