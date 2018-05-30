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Цветы в память об убитом российском журналисте Аркадии Бабченко у здания посольства РФ в Киеве

Кремль прокомментировал убийство Бабченко

© Sputnik . Стрингер
Новости
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В Кремле ждут настоящего, а не показушного расследования дела об убийстве российского журналиста, заявил пресс-секретарь российского президента.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. Кремль решительно осуждает убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы решительно осуждаем это убийство. И мы надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит", — сказал Песков.

В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко
© Sputnik . Стрингер
СМИ: полиция Киева побывала в доме Бабченкова перед его убийством

Песков выразил соболезнования семье журналиста.

"Здесь нужно делать акцент на другом. Первое — произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации. У него большая семья, которая лишилась своего кормильца, и мы соболезнуем родным и близким", — сказал Песков, отвечая на вопрос, скажется ли убийство Бабченко на дальнейших отношениях между Россией и Украиной.

Бабченко застрелили 29 мая на лестничной клетке дома, в котором он проживал в Киеве. Журналист скончался в автомобиле скорой помощи. Украинская полиция возбудила дело по статье "умышленное убийство", рассматриваются несколько версий, в том числе профессиональная деятельность журналиста.

СК РФ также завел уголовное дело. В ведомстве заявили, что готовы оказать содействие компетентным органам Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал трагедией гибель журналиста. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти к немедленному расследованию убийства Бабченко.




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