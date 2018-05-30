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В Киеве убит журналист Аркадий Бабченко

СБУ задержала в Киеве организатора "убийства" Бабченко

© Sputnik . Стрингер
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Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист Аркадий Бабченко жив. По словам чиновника, СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik. Служба безопасности Украины задержала в Киеве организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил глава ведомства Василий Грицак. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист Аркадий Бабченко оказался жив>>

"Около трех часов назад организатор этого преступления нами был задержан в городе Киев. Прямо сейчас продолжаются следственные действия с этим гражданином, а также проводится ряд обысков по месту его проживания и временного пребывания", — сказал Грицак на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.




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