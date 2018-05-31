"Приезжайте, будем очень рады": Лавров пригласил Ким Чен Ына в Россию

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном пригласил его в Россию, сообщает РИА Новости.
"Приезжайте в Россию, будем Вам очень рады", — заявил министр.
Москва готова всячески способствовать реализации договоренностей КНДР и Южной Кореи, также заявил глава МИД РФ.
"Мы и наш президент очень позитивно оценили пханмунджомскую декларацию, которую Вы подписали с президентом Республики Корея. Готовы всячески способствовать ее реализации, тем более там упомянуты железнодорожные проекты, которые в перспективе должны реализовываться с участием РФ", — заявил министр, чьи слова опубликованы на сайте МИД РФ.
Глава российского внешнеполитического ведомства в четверг находится с визитом в КНДР.