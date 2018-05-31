12:48 31 Мая 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 22°C
Прямой эфир
  • USD62.02
  • EUR72.58
Поиск
Президент Сирии Башар Асад

Асад обвинил Запад во главе с США в поддержке террористов

Пресс-служба президента Сирии Башара Асада / Sputnik
Новости
Получить короткую ссылку
1 0 0

Боевики в Сирии получают указания из-за рубежа не идти на примирение, но сирийцы намерены победить, так как у них нет выбора, заявил президент страны Башар Асад.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Страны Запада во главе с США продолжают поддерживать террористов в Сирии и препятствуют политическому процессу в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью президента Сирии Башара Асада телеканалу RT.

"Наши противники стараются отодвинуть от нас победу. Главным образом, это Запад во главе с США и их марионетками в Европе и нашем регионе и их наемники в Сирии. Они делают это и поддерживая террористические группировки, и помогая их свежим силам проникать в Сирию, и чиня препятствия политическому процессу", — сказал президент.

Асад отметил, что текущая задача Дамаска — действовать быстрее, чем Запад. "И я думаю, что в этом мы преуспеваем", — добавил он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пакистанский кебаб в Риге
    Враг кебаба

    В Латвии продолжается противостояние между депутатом Сейма от Национального объединения и любителями кебабов.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Пьянству – бой!

    По сравнению с предыдущими годами количество алкоголя, потребляемого жителями Литвы, начало сокращаться.

  • Рим
    О чем договорились?

    Чем завершились переговоры по процессу урегулирования приднестровского конфликта в формате 5+2 в Риме – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гроза.
Невероятные вспышки молний в фотографиях
Кошка Моника из приморского зоопарка заменила мать новорожденной рыси
В приморском зоопарке кошка выкормила детеныша рыси
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia