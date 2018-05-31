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Футбольный мяч

Сборная Абхазии одержала первую победу в Лондоне

© Sputnik
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Темы:
ConIFA 2018 (18)
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В Лондоне стартовал Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA, свою первую встречу абхазская сборная провела со сборной Тибета 31 мая.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Анжелика Бения. Со счетом 3:0 сборная Абхазии обыграла сборную Тибета в первой игре на Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA.

Встреча состоялась в четверг 31 мая в Лондоне, на стадионе "Enfield Town FC".

Футбол. Сборная Абхазии-Сборная футбольных команд Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
К "миру" готовы: сборная Абхазии провела контрольный матч перед ConIFA-2018

Счет на 15 минуте открыл нападающий абхазской сборной Руслан Ахвледиани, второй гол на 60 минуте забил нападающий Дмитрий Маскаев, автор третьего гола – Руслан Шония, который вышел на поле во втором тайме.

В этой игре стало известно, что защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш не сможет сыграть на чемпионате за сборную Абхазии.

Абхазские ворота защищал Алексей Бондаренко.

Следующая игра сборной Абхазии состоится 2 июня с Карпаталией, 3 июня Абхазия встретится со сборной Северного Кипра.

На турнире будет использовано интересное новшество — зеленая карточка. Она будет присуждаться игрокам за симуляцию и чрезмерные споры с арбитрами. Получивший зеленую карточку игрок должен быть немедленно заменен.

Состав сборной Абхазии на ЧМ ConIFA-2018
© Sputnik Леон Гуния
Состав сборной Абхазии на ЧМ ConIFA-2018

Чемпионат мира ConIFA в 2016 году в Абхазии стал для национальной сборной победным. В финальной встрече с Пенджабом абхазские футболисты сравняли счет на последних минутах игры, а в серии пенальти голкипер Бондаренко совершил три сейва, что помогло команде завоевать золото.

На Чемпионате Европы в 2017 году абхазская сборная по футболу вышла в плей-офф, где в первом же матче снова столкнулась с серией 11-метровых и проиграла сборной Падании. А в матче за бронзу против Фельвидека Абхазия открыла счет уже на 3 минуте, но пропустила трижды и встала на 4 место. Абхазия занимает сегодня восьмое место в рейтинге ConIFA. На чемпионат она допущена автоматически, как действующий чемпион мира.

В Чемпионате мира по футболу по версии ConIFA, который проходит в Лондоне с 31 мая по 9 июня, будут участвовать 16 команд.

Чемпионат проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в FIFA. Она насчитывает более 40 команд.

Темы:
ConIFA 2018 (18)



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