Ученые обнаружили необычный способ борьбы с раком

Один из авторов нового исследования сказал, что сама природа опухоли помогла открытию.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Ученые из Северо-Западного университета в США пришли к выводу, что низкие дозы триоксида мышьяка помогают бороться со злокачественными опухолями, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Евгения Новоженина Известный футуролог и физик рассказал, что нас ждет в ближайшем будущем

Ученые добавили соединения яда в липосомы. Такие частицы получили название нанобины. Попадая в кровоток, они достигают опухоли и высвобождают мышьяк, убивая злокачественные клетки и не трогая здоровые.

Для выживания и роста раковым клеткам необходим источник кислорода и питательных веществ, поэтому они стимулируют процесс образования новых кровеносных сосудов вокруг опухоли. Эти "новые" сосуды слишком маленькие для того, чтобы пропускать красные кровяные клетки, однако нанобинам благодаря маленькому размеру удается проникнуть внутрь образования, а его кислая среда растворяет частицы мышьяка и таким образом лекарство начинает действовать.

Проведенные на грызунах опыты показали, что лечение мышьяком в 95% случаях способствовало ремиссии острого промиелоцитарного лейкоза (одна из разновидностей рака крови). Ученые считают, что низкая концентрация яда может помочь справиться и с другими видами новообразований.