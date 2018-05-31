"Росконтроль" назвал марки сыров опасных для употребления

"Росконтроль" уже направил материал исследования в Роспотребнадзор. Проверку не прошли почти 15 российских марок сыров.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Уровень фальсификата среди сыров на российском рынке достиг 65 процентов, сообщает РИА Новости со ссылкой на проверку, проведенную экспертным центром Союза потребителей "Росконтроль".

Ценовой сегмент, подвергшийся проверке, колебался от 270 до 450 рублей за килограмм.

В 38 из 59 образцов продукции оказалось высокое содержание трансжиров. Молочный жир в них заменяли не только относительно безопасным пальмовым маслом, но и гидрогенизированным растительным либо говяжьим жиром.

Проверку не прошли "Переславский сыродельный завод", СДМ, "Порховский", "Брасовские сыры", "Мелодия вкуса", "Сыродел", FreshFoods, "Каменский маслосыркомбинат", "Добрый сыровар", "Столица молока", "Данковский молочный завод", "Каменский маслосыркомбинат".

Эксперты напомнили, что минимально возможная розничная цена натурального сыра, изготовленного из молока, составляет 420-450 рублей за килограмм. Все, что дешевле, как подтверждают исследования, в основном оказывается сырным либо сыроподобным продуктом.