Главу украинской оружейной фирмы обвинили в организации "убийства" Бабченко

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Подозреваемый в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко оказался директором украинского предприятия по производству оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Евгения Солодко.
"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко — его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране", — написал Солодко в Facebook.
По словам адвоката, Герман известен своей помощью украинской армии. "Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", — заявил Солодко, добавив, что Герман – юрист по образованию.
Юрист также отметил, что из документов дела следует, что заказчики убийства Бабченко так и остались неустановленными, их даже не искали. А из разговоров Германа с "киллером" следует, что СБУ за последние полгода не раз обыскивала его квартиру и завод. "С сотрудниками пришлось поделиться — в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов", — пишет Солодко.
Кроме того, из переписки Германа в мессенджерах следует, что речь убийстве вообще не шла, нет и списка потенциальных жертв, отметил адвокат.
По его словам, "киллер" в разговоре с Германом "предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, которых якобы ненавидит с 2014 года. "Провоцирует? Очень похоже", — отмечает Солодко.
"И последнее — а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен… Дело странное, но брифинг генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее", — заключает адвокат.
О смерти Аркадия Бабченко украинские СМИ, а затем и власти сообщили вечером 29 мая. Как утверждалось, его застрелили на лестничной клетке дома в Киеве. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак пояснил, что убийство было инсценировано, чтобы предотвратить покушение. Он также сообщил о задержании предполагаемого организатора преступления.
Международная федерация журналистов считает инсценировку убийства неприемлемой, "Репортеры без границ" выразили негодование в связи с тем, что это было сделано для ведения информационной войны.
В Кремле историю с "убийством" Бабченко назвали странной и отметили, что не это меняет отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно.