Названы самые дорогие города мира

Первые строчки рейтинга заняли швейцарские Цюрих и Женева, Москва оказалась всего лишь на 54 месте.

СУХУМ, 1 июн — Sputnik. Швейцарский финансовый холдинг UBS составил рейтинг самых дорогих городов мира, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Ридус.

Список составлялся согласно данным о размере средней зарплаты представителей 15 профессий, с учетом цен на 128 видов продуктов питания и различных услуг.

При составлении рейтинга специалисты учитывали местную специфику 77 городов. К примеру, жители Тель-Авива не употребляют свинину, а москвичи предпочитают пить чай вместо кофе.

Первую и вторую строчку рейтинга заняли швейцарские Цюрих и Женева соответственно. Далее идут Осло, Копенгаген, Нью-Йорк, Токио, Милан, Лондон, Чикаго и Хельсинки.

По сообщению СМИ, Санкт-Петербург находится на 51-м месте, Москва — на 54 месте.