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Страйкбольные игры Сутки на броне

"Сутки на броне": "НЕРС" получил специальный приз на играх в Москве

© Фото : Денис Шашура
Новости
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Темы:
Спортивная Абхазия (220)
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Крупнейшие страйкбольные игры "Сутки на броне", в которых участвовали более шести тысяч бойцов, проходили в Москве с 25 по 27 мая.

СУХУМ, 1 июня – Sputnik. Тактическое подразделение "НЕРС" получило специальный приз на страйкбольных играх в Москве, рассказал на радио Sputnik президент организации Денис Шашура.

Страйкбольные игры Сутки на броне
© Фото : Денис Шашура
Страйкбольные игры "Сутки на броне"

"Для нас это было тяжелым испытанием, потому что полигон обширный, полигон незнакомый нам. Но все же мы отличились – получили специальный приз. Нам вручили кубок и медали", – сказал он.

Страйкбольные игры Сутки на броне
© Фото : Денис Шашура
Страйкбольные игры "Сутки на броне"

Подразделение из Абхазии состояло из трех человек. Несмотря на малочисленность, абхазские бойцы продемонстрировали стойкость и не дали условному врагу пересечь линию фронта.

Страйкбольные игры Сутки на броне
© Фото : Денис Шашура
Страйкбольные игры "Сутки на броне"

"Если нас было всего трое, то в других подразделениях было по 20-25 человек. И вот, нам троим нужно было защищать линию фронта, не допускать в лес врага, не дать ему окружить нас. Мы прошли там, где никто не ожидал, что люди могут пройти: там болото, танковые отходы-мазут", – добавил Шашура.

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Денис Шашура
"НЕРС" получил специальный приз на играх в Москве

"Сутки на обороне" – одна из крупнейших страйкбольных игр. В этом году было более шести тысяч участников. Тактическое подразделение "НЕРС" уже второй раз выступает на играх.

Темы:
Спортивная Абхазия (220)



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