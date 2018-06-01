"Сутки на броне": "НЕРС" получил специальный приз на играх в Москве

Крупнейшие страйкбольные игры "Сутки на броне", в которых участвовали более шести тысяч бойцов, проходили в Москве с 25 по 27 мая.

СУХУМ, 1 июня – Sputnik. Тактическое подразделение "НЕРС" получило специальный приз на страйкбольных играх в Москве, рассказал на радио Sputnik президент организации Денис Шашура.

© Фото : Денис Шашура Страйкбольные игры "Сутки на броне"

"Для нас это было тяжелым испытанием, потому что полигон обширный, полигон незнакомый нам. Но все же мы отличились – получили специальный приз. Нам вручили кубок и медали", – сказал он.

© Фото : Денис Шашура Страйкбольные игры "Сутки на броне"

Подразделение из Абхазии состояло из трех человек. Несмотря на малочисленность, абхазские бойцы продемонстрировали стойкость и не дали условному врагу пересечь линию фронта.

© Фото : Денис Шашура Страйкбольные игры "Сутки на броне"

"Если нас было всего трое, то в других подразделениях было по 20-25 человек. И вот, нам троим нужно было защищать линию фронта, не допускать в лес врага, не дать ему окружить нас. Мы прошли там, где никто не ожидал, что люди могут пройти: там болото, танковые отходы-мазут", – добавил Шашура.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Денис Шашура "НЕРС" получил специальный приз на играх в Москве

"Сутки на обороне" – одна из крупнейших страйкбольных игр. В этом году было более шести тысяч участников. Тактическое подразделение "НЕРС" уже второй раз выступает на играх.