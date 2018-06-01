"Сутки на броне": "НЕРС" получил специальный приз на играх в Москве

СУХУМ, 1 июня – Sputnik. Тактическое подразделение "НЕРС" получило специальный приз на страйкбольных играх в Москве, рассказал на радио Sputnik президент организации Денис Шашура.
"Для нас это было тяжелым испытанием, потому что полигон обширный, полигон незнакомый нам. Но все же мы отличились – получили специальный приз. Нам вручили кубок и медали", – сказал он.
Подразделение из Абхазии состояло из трех человек. Несмотря на малочисленность, абхазские бойцы продемонстрировали стойкость и не дали условному врагу пересечь линию фронта.
"Если нас было всего трое, то в других подразделениях было по 20-25 человек. И вот, нам троим нужно было защищать линию фронта, не допускать в лес врага, не дать ему окружить нас. Мы прошли там, где никто не ожидал, что люди могут пройти: там болото, танковые отходы-мазут", – добавил Шашура.
"Сутки на обороне" – одна из крупнейших страйкбольных игр. В этом году было более шести тысяч участников. Тактическое подразделение "НЕРС" уже второй раз выступает на играх.